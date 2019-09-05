Россиянин смог украсть автобусную остановку и перетащить ее через реку

В Ярославле местный житель смог украсть автобусную остановку, сообщают СМИ.

Местный житель за ночь смог перетащить металлическую конструкцию через реку из одного района в другой и установить ее на свой участок, передает РЕН-ТВ.

По словам похитителя, остановку он получил «в подарок». При этом каким образом конструкция была вытащена из асфальта и перенесена в другую часть города, он не сообщил, отмечает канал.

В мае в Мурманской области неизвестные похитили заброшенный железнодорожный мост через реку.