Президент Монголии рассказал, как уговорил Трампа позвонить Путину

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга подтвердил, что именно он в рамках визита в Соединенные Штаты попросил американского лидера Дональда Трампа позвонить главе российского государства Владимиру Путину.

Во время беседы на Восточном экономическом форуме модератор указал, что звонок Трампа российскому президенту состоялся именно, когда Баттулга находился с визитом в США, и выразил предположение, что монгольский лидер имел отношение к этому поступку.

«Он-он», – успел пошутить Путин пока монгольский президент готовил микрофон, передает ТАСС.

В ответ на шутку российского коллеги Баттулга улыбнулся и кивнул. «У больших стран есть некоторые недопонимания. И в ходе моего визита в США я сказал, что мы живем на одной планете. Сибирь является частью этой планеты», – указал он.

«Я ему сказал, почему бы вам не позвонить российскому президенту и выразить свои соболезнования и сочувствие по этому поводу. Сибирь – это легкие нашей планеты, вот эти легкие и горят», – добавил Баттулга.

1 августа Трамп позвонил Путину и предложил помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири. Российский президент выразил искреннюю благодарность Трампу и отметил, что российская сторона при необходимости воспользуется предложением США.

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