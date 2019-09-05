Названы темы итогового сочинения в 11-х классах

Министр просвещения Ольга Васильева после открытого урока в Музее Победы назвала темы предстоящего итогового сочинения для одиннадцатиклассников.

Васильева сообщила, что список состоит из тем: «Война и мир» – 150-летие великой книги», «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она», передает РИА «Новости».

Ранее глава Сбербанка Герман Греф в ходе пленарной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме заявил, что процесс оценивания и экзамены лишают школьников желания учиться, превращая их в «людей с инвалидностью», потому необходимо «убить» экзамены.

Первый замминистра просвещения Павел Зенькович заявил, что отказ от оценки знаний школьников в виде экзаменов в ближайшее время вряд ли возможен.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему «убийство экзаменов» не произойдет в ближайшие годы.

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