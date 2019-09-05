Путин выступил за скорейшее решение проблем в Ормузском проливе

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Найден многомиллиардный рынок для российской нефти и газа

У России появились углеводороды для Индии Фото: Parth Sanyal/Reuters
Россия и Индия давно сотрудничают в сфере атомной энергетики. Индусы также закупают российские вооружения. А вот в нефтегазовой сфере отношения двух стран не складывались. Например, проекты строительства газопровода и нефтепровода в Индию так и остались на бумаге. Но ситуация кардинально изменится уже в ближайшие годы.  Подробности...
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Россия получила уникальную роль в Большой Евразии

Владимир Путин и Нарендра Моди во ВладивостокеФото: Михаил Метцель/ТАСС
Россия разворачивается от Европы к Азии и хочет создать большое евразийское пространство, объединяющее территорию от Атлантики до Тихого океана. Это не Европа от Лиссабона до Владивостока. А Евразия от Португалии до Индонезии. Процесс запущен – и эта континентальная интеграция будет идти, даже если Европа не найдет в себе силы включиться в данный процесс. Подробности...
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Почему «убийство экзаменов» не произойдет в ближайшие годы

Экзамены могут стать настоящей психотравмойФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме выступил с очередным революционным предложением: «убить» школьные экзамены. Впрочем, обрадовавшихся вероятной скорой отмене экзаменов школьников придется огорчить. Если это и произойдет – то явно не в ближайшие годы и даже не в ближайшие десятилетия. Подробности...
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Раскол в британском обществе стал чудовищным

Противники Бориса Джонсона ведут себя все более напористо и в парламенте большинство он уже потерялФото: Henry Nicholls/Reuters
Политический кризис в Британии привел к расколу британского общества. Аналитики всерьез говорят уже о «латентной гражданской войне». Премьер Джонсон потерял в парламенте большинство. Шотландия может поставить вопрос о независимости. Не исключены новые столкновения в Северной Ирландии. И в этой ситуации уже на второй план отходит сама причина этого раскола – выход страны из ЕС. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Раздвоенное сознание интеллигенции

Алексей Алешковский, сценарист
Есть люди, для которых естественно проклинать русский национализм и горячо приветствовать украинский, декларируя плюрализм, выступать за единственно верное учение, и так далее. Это – компартментализация. Выучите это слово, пригодится. Подробности...
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Запад экспортирует идеологию вместо технологий

Герман Садулаев, писатель, публицист
Западный мир навязывает свои социальные технологии, а вот технические технологии старается защитить – с целью сохранить экономическое неравенство. Если действительно хочешь творить добро, то поделись конкретными знаниями. Нет, не делится. Подробности...
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Валлерстайн – человек, предсказавший реабилитацию Ленина

Андрей Манчук, политолог
Не будучи коммунистом, он неизменно высказывал симпатии советскому проекту – как выдающейся исторической попытке провести форсированную социально-экономическую модернизацию и преодолеть отставание от «гегемонов» из капиталистического ядра. Подробности...
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              Путин выступил за скорейшее решение проблем в Ормузском проливе

              5 сентября 2019, 13:41

              Текст: Евгения Шестак

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              Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в скорейшем разрешении ситуации в Ормузском проливе.

              По его словам, российская сторона выступает за то, чтобы действия всех участников этого процесса «вели к успокоению ситуаций и к разрешению проблем, в том числе вокруг иранской ядерной программы», передает РИА «Новости».

              «Еще несколько лет назад Россия выступила с инициативой создать международный механизм с участием практически всех заинтересованных стран региона и тех, кто заинтересован в нормальном функционировании этих маршрутов (через Ормузский пролив)», – сказал глава государства.

              Путин подчеркнул, что в перспективе можно было бы создать специализированную международную организацию для разрешения проблем в этом регионе.  

              «Мы сейчас с коллегами это обсуждаем, в том числе с нашими китайскими партнерами и с другими тоже. Посмотрим, во что это выльется», – добавил российский лидер.

              По его словам, учитывая мощь российских Вооруженных сил и Военно-морского флота, для России не проблема защищать свои суда в Ормузском проливе.

              «Вопрос в том, чтобы все эти действия были эффективными и вели к урегулированию, к повышению уровня безопасности в регионе и в Ормузском проливе, в частности», – сказал Путин.

              В свою очередь, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия обеспокоена ситуацией в регионе, однако не намерена принимать военных мер для охраны своих судов, передает РИА «Новости».

              «Мы предприняли меры для обеспечения безопасности для наших танкеров, мы приняли меры безопасности для обеспечения их сохранности, однако мы не будем принимать никаких дополнительных мер, это не наш путь идти милитаристским путем, и никто в мире не обсуждает наше внедрение каким-то негативным образом», – отметил он.

              Ситуация в регионе обострилась в начале июля, когда Иран обвинил Британию в «морском разбое» из-за задержания танкера с иранской нефтью в Гибралтарском проливе и задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе.

              После этого Госдепартамент США объявил о создании коалиции с целью обеспечения свободы судоходства в регионе. Несколько европейских стран поддержали идею патрулирования Ормузского пролива. 


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