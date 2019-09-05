Путин выступил за скорейшее решение проблем в Ормузском проливе

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в скорейшем разрешении ситуации в Ормузском проливе.

По его словам, российская сторона выступает за то, чтобы действия всех участников этого процесса «вели к успокоению ситуаций и к разрешению проблем, в том числе вокруг иранской ядерной программы», передает РИА «Новости».

«Еще несколько лет назад Россия выступила с инициативой создать международный механизм с участием практически всех заинтересованных стран региона и тех, кто заинтересован в нормальном функционировании этих маршрутов (через Ормузский пролив)», – сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что в перспективе можно было бы создать специализированную международную организацию для разрешения проблем в этом регионе.

«Мы сейчас с коллегами это обсуждаем, в том числе с нашими китайскими партнерами и с другими тоже. Посмотрим, во что это выльется», – добавил российский лидер.

По его словам, учитывая мощь российских Вооруженных сил и Военно-морского флота, для России не проблема защищать свои суда в Ормузском проливе.

«Вопрос в том, чтобы все эти действия были эффективными и вели к урегулированию, к повышению уровня безопасности в регионе и в Ормузском проливе, в частности», – сказал Путин.

В свою очередь, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия обеспокоена ситуацией в регионе, однако не намерена принимать военных мер для охраны своих судов, передает РИА «Новости».

«Мы предприняли меры для обеспечения безопасности для наших танкеров, мы приняли меры безопасности для обеспечения их сохранности, однако мы не будем принимать никаких дополнительных мер, это не наш путь идти милитаристским путем, и никто в мире не обсуждает наше внедрение каким-то негативным образом», – отметил он.

Ситуация в регионе обострилась в начале июля, когда Иран обвинил Британию в «морском разбое» из-за задержания танкера с иранской нефтью в Гибралтарском проливе и задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе.

После этого Госдепартамент США объявил о создании коалиции с целью обеспечения свободы судоходства в регионе. Несколько европейских стран поддержали идею патрулирования Ормузского пролива.