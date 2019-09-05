Украинский гранатомет УАГ-40 попал к террористам раньше, чем в ВСУ

Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки боевиков из Нигерии на год раньше, чем в Вооруженные силы Украины, сообщил глава антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков.

«Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки исламистов «Боко харам» из Нигерии на год раньше, чем был официально поставлен в Вооруженные силы Украины», – сказал Новиков.

В то же время он уточнил, что оружие изначально предназначалось для вооруженных сил Нигерии, передает РИА «Новости».

Новиков также добавил, что вооружение производилось на предприятии, которое раньше называлось «Ленинская кузница» и на момент событий принадлежало бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

УАГ-40 является украинской разработкой в области вооружения и военной техники, выпущенной в соответствии со стандартами НАТО.

В ноябре прошлого года кипрская компания Еwins Liмiтеd, подконтрольная украинскому предпринимателю Сергею Тигипко, выкупила у инвестиционных фондов Порошенко и депутата Верховной рады Игоря Кононенко акции ПАО «Завод «Кузница на Рыбальском» за 300 млн долларов.