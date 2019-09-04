Болгарский политик назвал безумным заявление МИД страны о роли СССР в войне

Глава партии АБВ, экс-глава МВД Болгарии Румен Петков назвал безумной позицию болгарского министерства иностранных дел об освобождении Восточной Европы от нацизма Красной Армией.

«Это безумная позиция нашего министерства иностранных дел. Никто не имеет никаких сомнений в заслугах Красной Армии в освобождении Восточной Европы от нацизма. Это вопрос, по которому нет сомнений. Всё, что произошло после 1944 года в Болгарии и 1949 года в мире – все было оговорено странами, которые принимали участие: Советский союз, США, Великобритания. И это не решение только одного из этих государств», – передает его слова радиостанция «Говорит Москва».

Он заявил, что МИД Болгарии создает скандал из ничего. Также он напомнил, что 16 и 17 сентября пройдет заседание межправкомиссии, на котором обсудят стратегические вопросы для России и Болгарии.

«Сегодня я думаю, что такая позиция нашего министерства иностранных дел вредительствует взаимоотношениям Болгарии и России. Я думаю, что позиция МИД Болгарии неадекватная. Это безумие, которое осложняет отношения Болгарии и России в очень важный для нас момент», – сказал Петков.

Ранее в МИД Болгарии резко отреагировали на открытие в посольстве России в Софии выставки, посвященной 75-летию освобождения народов Восточной Европы от нацизма. Болгарское внешнеполитическое ведомство заявило, что российской дипмиссии не стоит «занимать позицию в поддержку сомнительного исторического тезиса («освобождение»)».

Посольство России заявило, что обескуражено такими словами МИД Болгарии о выставке, приуроченной к 75-летию освобождения Восточной Европы, и о роли СССР во Второй мировой войне.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о реакции в Болгарии на заявление болгарского МИД.