Хлопок газа произошел в доме в Иркутской области, есть пострадавшие

Три человека пострадали при хлопке газа в пятиэтажном жилом доме в Ангарске Иркутской области, сообщили в пресс-службе МЧС.

«В квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

В МЧС уточнили, что погибших в результате ЧП нет, однако три человека получили ожоги легкой степени. Пострадавшие отказались от госпитализации.

В результате хлопка в квартире вылетели стекла, несущие конструкции не нарушены. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в жилом доме в Москве произошел взрыв газа. Позже в Сети появилось видео с места инцидента.