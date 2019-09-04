Запашного экстренно прооперировали в Германии

Художественный руководитель Большого московского цирка, дрессировщик Аскольд Запашный перенес срочную операцию на позвоночнике в Германии.

«Лишний раз убеждаюсь в актуальности слов: «Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему свои планы». Строишь-строишь их, а через два дня оказываешься на больничной койке в Германии после срочной и уже пятой в твоей жизни операции на позвоночник», – написал Запашный на странице в Instagram.

Он поблагодарил врачей, которые превратили дрессировщика «из инвалида в работоспособного человека», и близких за оказанную поддержку.

Артист намерен быстро реабилитироваться и вернуться к работе.

В свою очередь его брат Эдгард Запашный на своей странице в Instagram рассказал, что Аскольд почувствовал недомогание, однако все равно участвовал в представлении на обезболивающих.

По его словам, внезапно обострившаяся многолетняя травма стала угрожать его брату параличом, поэтому было принято решение экстренно госпитализировать его в одну из немецких клиник.

Ранее Аскольда Запашного уже оперировали в 2014 году. Тогда в спину ему поставили железную конструкцию.