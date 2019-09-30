Сбитая грузовиком врач скорой помощи пришла на вызов к пациенту

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил благодарственное письмо врачу скорой помощи Нине Крикуновой, которую в январе 2019 года по дороге на вызов сбила грузовая «ГАЗелью». Врач получила перелом левого плеча, однако, несмотря на это, направилась на вызов к больному.

Медик обратилась за помощью только после того, как убедилась, что пациент в порядке.

«Я совершенно случайно узнал о Вашем поступке. Искренне захотелось с Вами встретиться, сказать Вам огромное спасибо, потому, что это пример для подражания», – сказал Иван Белозерцев на встрече, состоявшейся в областном правительстве, передает «PenzaNews»

Губернатор поблагодарил Крикунову и подарил ей памятный подарок, отметив, что подобный поступок «нечасто встретишь в наши дни».

«Тогда я и не думала ни о каком поступке, просто это моя обязанность – помогать больным людям. Я человек из прошлого века, нас учили по-другому», – сказала врач.

Ранее в ОНФ рассказали об участившихся случаях нападений на медиков, в особенности на врачей скорой помощи.

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