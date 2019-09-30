В Россию запретили ввозить кормовые добавки из США

Россельхознадзор с 8 октября вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции американского предприятия из-за наличия незаявленных и незарегистрированных ГМО-компонентов.

Запрет касается калифорнийской компании Cenzone Tech – Europe, передает «Интрерфакс».

Следует отметить, что компания производит кормовые добавки для животных. Продукцию используют более чем в 50 странах мира.

Напомним, отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. Евросоюз и США от точечных санкций перешли к мерам против целых секторов российской экономики.

В июне Евросоюз продлил санкции против России на полгода. В ответ на это Россия продлила действие продовольственного эмбарго до 2020 года.

Продовольственное эмбарго запрещает импортировать сельхозпродукцию из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии, однако это не распространяется на корма и кормовые добавки.