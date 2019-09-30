Выявлены не дошедшие до объектов строительства в России триллионы рублей

Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что до незавершенных объектов строительства не дошли около 5,3 трлн рублей.

Кудрин со ссылкой на данные инвентаризации объектов незавершенного строительства, которую провели СП и правительство, заявил о 71,3 тыс. недостроенных объектов, передает «Интерфакс».

Он предложил более строго на законодательном уровне обозначить понятие «объект незавершенного строительства» и вести учет таких зданий.

Медведев назвал такой объем незавершенного строительства колоссальным. «Я сам, когда езжу по регионам, очень часто вижу, как это выглядит. Это по сути с советских времен тянется или относительно недавно возникло», – сказал он, подчеркнув важность инвентаризации таких объектов.

«Хорошо, что вы вместе с коллегами из федеральных министерств и других структур эту работу ведете», – сказал Медведев, обращаясь к главе СП.

Ранее Кудрин предложил усилить ответственность региональных чиновников за заморозку строек, на которые расходуются государственные средства.