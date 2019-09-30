Подростки в Петербурге избили и ограбили врача

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних петербуржцев, которые напали на врача-уролога.

Инцидент произошел 27 сентября, сообщается на сайте СК России по Петербургу.

По данным следствия, двое подростков 2004 и 2005 годов рождения напали на мужчину, несколько раз ударили его руками и ногами в область головы и тела. После этого подозреваемые забрали у потерпевшего имущество на общую сумму около 40 тыс. рублей.

Правоохранители оперативно задержали преступников. Подозреваемые учатся в 8 классе одной из школ Петербурга, передает «Интерфакс».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

Ранее сообщалось о нескольких инцидентах в Санкт-Петербурге, связанных с деятельностью так называемой субкультуры АУЕ.