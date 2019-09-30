Создатели сериала «Тайны следствия» подали в суд на Гусинского

Продакшн-студия «Панорама», которая создавала сериалы «Тайны следствия» и «Ментовские войны», подала в Арбитражный суд Москвы иски с требованием к Владимиру Гусинскому вернуть 98 млн рублей, сообщил юрист Тимур Асхадуллин.

«Панорама» является кредитором Гусинского, наши требования к нему составляют 98 млн рублей. Он продал исключительные права на сериалы «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей», «Москва. Три вокзала», «Паутина» производства 2014-2019 годов. С нашей точки зрения, права на эти сериалы были проданы по заниженной цене, поэтому мы подали несколько исков об оспаривании этих сделок, чтобы потом взыскать стоимость этих продуктов в счет погашения долга Гусинского», – передает ТАСС слова Асхадуллина.

По его словам, каждый сериал является отдельным объектом прав, поэтому «Панорама» и подала серию исков.

«Иски предъявлены к швейцарской компании New Century Distribution GmbH, ООО «Домашний экран» и ООО «Кинопроизводственный центр». Соответчиками по искам выступают ФГУП «Телерадиокомпания «Россия» ВГТРК, АО «Телекомпания НТВ» и Министерство культуры», – отметил адвокат.

Продюсер сериалов Ада Ставинская подтвердила факт подачи исков.

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