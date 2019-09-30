Россельхознадзор опроверг повышение цен на молочную продукцию

Рост цен на молоко и молочные продукты с 1 ноября в связи с переходом на электронную ветеринарную сертификацию животноводческой продукции не предвидится, сообщила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

В ведомстве напротив отметили возможное снижение себестоимости продукции в 2020 году. К такому выводу аналитики Россельхознадзора пришли после ознакомления с ходом реализации проекта, передает РИА «Новости».

«Единственной причиной повышения цен может послужить «истерия» вокруг этой темы, которая является отличным информационным поводом для необоснованного повышения цен на молочную продукцию для производителей, которые просто захотят повысить собственную прибыль», – добавила Мелано.

По ее словам, запуск третьего этапа системы «Меркурий» (в его рамках на электронные сертификаты должны быть переведены йогурты, кефир, и некоторые другие виды молочных товаров) не может стать причиной роста цен, так как опыт прохождения первых двух показал, что себестоимость товаров снизилась. Это связано с тем, что услуги «Меркурия» бесплатны, в отличие от бумажных сертификатов, за оформление которых производители платят.

Представитель ведомства также отметила, что работа системы «Меркурий» обеспечивает снижение доли доли фальсифицированной продукции на российских прилавках. В отдельных регионах и по отдельным товарам она уже сократилась на 30–50%.

«До конца года Россельхознадзор ожидает повышение этого показателя до 80%. Детали проведенного исследования служба сможет опубликовать уже в декабре», – добавила Мелано.

Ранее сообщалось, что полномасштабный запуск системы маркировки готовой молочной продукции может привести к росту себестоимости ее производства на 2,5-3%.

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