Бориса Джонсона обвинили в домогательствах

Британская журналистка Шарлотта Эдвардс обвинила главу британского правительства Бориса Джонсона в домогательствах, когда тот работал редактором одного из журналов.

По словам Эдвардс, инцидент произошел «в поздние 90-е или ранние 2000-е», когда она была репортером, Джонсон во время ланча схватил ее за ногу. «Под столом я почувствовала руку Джонсона у себя на ляжке. Он сжал ее», – написала Эдвардс, передает RT со ссылкой на Business Insider.

По ее словам, то же самое будущий глава правительства проделал со второй девушкой, которая сидела по другую сторону.

Как сообщает Sky News, в канцелярии премьера отрицают правдивость заявлений журналистки.

Тем временем британские оппозиционные партии задумались над тем, чтобы запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента.