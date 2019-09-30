Названа степень усиления солдата «Ратником»

Главком Сухопутных войск Олег Салюков рассказал о том, как сильно экипировка «Ратник» увеличивает боевые возможности солдат.

По его словам, «Ратник» увеличивает боевые возможности «каждого пехотинца в два раза», пишет «Красная звезда».

Как сообщил Салюков, кучность стрельбы возрастает в 1,6 раза, а «дальность обнаружения целей ночью и в условиях ограниченной видимости» – в 1,5.

Главком сообщил, что в Сухопутных войсках свыше 70% военных получили «новые комплекты боевой экипировки».

В феврале Ростех рассказал о работе над «Ратником» с экзоскелетом, БПЛА и ИскИном.

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