При отражении налета на авиабазу Хмеймим уничтожены два беспилотника боевиков

Комплексы противовоздушной обороны российской авиабазы Хмеймим в Сирии сбили два ударных беспилотника боевиков, сообщили в Минобороны.

По данным российского военного ведомства, два маневрирующих аппарата, которые приближались к базе с северо-запада, были обнаружены около 21.20 мск, передает ТАСС.

«Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы два ударных беспилотных аппарата террористов были уничтожены на безопасных дистанциях», – сообщили в Минобороны.

Пострадавших или материального ущерба авиабазе нанесено не было, объект продолжает функционировать в плановом режиме.

Во вторник вечером российская авиабаза в Сирии подверглась атаке беспилотников.

Напомним, 11 августа системы ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии уничтожили шесть беспилотников боевиков. Еще одна попытка авианалета была предпринята 12 июля.

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