В дельфинарии Петербурга начался пожар

В дельфинарии в Петроградском районе Санкт-Петербурга произошел пожар, сообщили в администрации района.

«Пожар произошел, предварительно, на чердаке во время представления, всех эвакуируют. На месте много пожарных расчетов и скорая», – сказала представитель администрации ТАСС.

Ранее сообщалось, что при пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек.