При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек

В четверг утром на теплоходе «Петр Чайковский» в Петербурге произошел пожар, один человек погиб, сообщили в городском главке МЧС.

Представитель ведомства рассказал, что погибший находился в каюте.

«В момент возгорания на теплоходе находились люди, были эвакуированы 240 пассажиров и 80 человек персонала, все они размещены в ресторане на берегу», – передает ТАСС сообщение ведомства.



Пожар на, находившегося на Октябрьской набережной Петербурга, произошел в четверг около 5.30 мск. По данным МЧС, горение происходило на первой палубе судна в каюте механика на площади 13 кв. метров. В 6.10 пожар был ликвидирован с помощью внутреннего трубопровода теплохода.

Напомним, 13 августа трехпалубный теплоход «Святая Русь» загорелся в Нижегородской области, пассажиров на борту не было.