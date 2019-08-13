Трехпалубный теплоход загорелся в Нижегородской области

Трехпалубный теплоход «Святая Русь» загорелся в Нижегородской области, пассажиров на борту не было, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило в 11.40 на единый номер спасения. Пожарные выехали на тушение по второму рангу, передает РИА «Новости».

«Предварительная площадь пожара составляет 50 кв. метров. Судно не эксплуатируется с 2018 года, людей на нем не было», – говорится в сообщении.

Прошлое название теплохода – «Родина». Он был построен на судоверфях в ГДР в 1955 году, а 2006 году прошел последнюю модернизацию и был переименован в «Святую Русь». В конце 2018 года теплоход начали утилизировать.