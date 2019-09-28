Facebook и WhatsApp будут передавать данные полиции Британии

Американские соцсети, в том числе Facebook и WhatsApp, будут передавать зашифрованные сообщения пользователей полиции Британии на основе соглашения между Лондоном и Вашингтоном.

Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что данное соглашение обяжет соцсети передавать данные для содействия в расследованиях особо тяжких уголовных преступлений, включая терроризм и педофилию, передает РИА «Новости».

Планируется, что документ будет подписан в следующем месяце.

Но по данному соглашению, США, в отличие от Великобритании не смогут использовать полученную от британских компаний информацию ни в одном деле, кроме тех, наказанием за которые является смертная казнь.

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