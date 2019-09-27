Белоруссия заинтересовалась темными нефтепродуктами из Казахстана

Минск проявил интерес к поставкам нефти и нефтепродуктов из Казахстана в общем объеме порядка 3,5 млн тонн в год, сообщил заместитель министра энергетики Казахстана Асет Магауов.

«Белорусская сторона проявила интерес не только к поставке нефти, но и к поставке продуктов, возможных для переработки, таких как газойль, мазут, суммарный объем порядка 3,5 млн тонн в год», – приводит его слова ТАСС.

Магауов отметил, что половину из указанного объема может составлять нефть, еще половину – темные нефтепродукты как сырье для нефтепереработки.

По его словам, в настоящее время обсуждается механизм поставок: индикативные балансы, графики поставки, обязательства сторон. Коммерческие детали Белоруссия и Казахстан обсудят на следующем этапе, добавил министр.

17 стало известно, что Минск обсуждает с Нур-Султаном поставки нефти из Казахстана по трубе и железной дороге. Кроме того, сообщалось, что Белоруссия рассматривает варианты с альтернативными поставщиками: Азербайджаном, Саудовской Аравией, Нигерией.