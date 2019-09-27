Девушка получила СМС от умершего полгода назад брата

Пользовательница сервиса Reddit опубликовала скриншот переписки с умершим полгода назад братом.

Девушка писала трогательные сообщения умершему полгода назад брату и внезапно получила ответ с его номера. На скриншотах переписки видно, что 22 сентября она написала, что очень скучает, и на следующий день ей пришел ответ, передает РИА «Новости».

«Мне жаль, что вы по кому-то скучаете, но, к сожалению, вы не туда попали», – говорилось в сообщении.

Девушка извинилась и призналась, что неоднократно писала на этот номер после смерти брата, надеясь, что он сможет ее услышать.

Незнакомец предложил девушке делиться мыслями о брате, если ей хочется. Собеседник рассказал, что его двоюродная сестра находится при смерти, поэтому он понимает чувства девушки. Она в ответ поблагодарила незнакомца и добавила, что боялась того дня, когда номер отдадут другому абоненту.

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