Журналиста наказали за расистский твит в адрес игрока «Спартака»

Перовский суд Москвы вынес решение по делу бывшего главы пресс-службы Российского футбольного союза (РФС), журналиста Андрея Малосолова, который ранее опубликовал оскорбительный твит в адрес бывшего игрока футбольного клуба «Спартак» Луиса Адриано.

«Признать Малосолова виновным в совершении административного правонарушения по ст. 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и назначить ему административный штраф в размере 20 тыс. рублей», – сказала судья Татьяна Журавлева, передает ТАСС.

Отмечается, что защита планирует обжаловать данное решение.

На суде Малосолов заявил, что обвинительный приговор может привести к уничтожению фанатской культуры.

«Мои слова были с пониженной семантикой, но не с расистским подтекстом. Мы можем назвать своих игроков, извиняюсь, и косыми, и рябыми в контексте, когда футболист промахнулся. А когда он забивает, то он наш любимчик. Это та самая эмоциональная оценка, которая присутствует на футболе, без которой невозможен вид спорта. Мы сейчас в своем решении можем открыть ящик Пандоры, где любое слово, сказанное на трибунах, будет квалифицироваться как оскорбление и унижение. Мы просто уничтожим культуру болельщиков. Мы приведем ситуацию к абсурду, где фанатам придется вести себя как в театре», – сказал он, передает РИА «Новости».

Журналист также заявил, что не признает свою вину. «Вину не признаю. Что касается того матча, меня возмутила реакция Адриано и судьи, который обслуживал тот матч. Я опубликовал поведенческую реакцию на действия футболиста. Реакция на публикацию была скромной, но вскоре я удалил это сообщение, чтобы мои слова не было восприняты по-другому. Но это все-таки произошло, как я понимаю, пресс-служба «Спартака» передала распечатку руководству», – пояснил Малосолов в суде.

Он отметил, что употребил слово «обезьяна», так как «рассказывал о ситуации на поле». «Такое сравнение нормально для нашей культуры, вспомним слово «обезьянничать», которое я употребляю и в повседневной жизни», – добавил он.

«Я сравниваю людей с обезьянами независимо от расовых принадлежностей. В ЦСКА, за который я болею, играли много темнокожих игроков. В силу своей профессии я имел возможность общаться с ними. Считаю, что эти игроки являются уважаемыми людьми и легендами клуба. Утверждать, что я расист, нельзя, не имеет никакого основания», – заключил Малосолов.

Ранее прокуратура установила факт унижения достоинства экс-футболиста «Спартака» в твите Малосолова.

Напомним, 30 июня Малосолов в Twitter обозвал темнокожего игрока «Спартака», позже он удалил сообщение, однако пользователи Сети сделали скриншоты и распространили скандальную запись. После этого стало известно о не допуске журналиста на домашнюю арену «Спартака».