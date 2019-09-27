Прокуратура признала факт унижения футболиста «Спартака» журналистом Малосоловым

Проверка публикации в Twitter болельщика ЦСКА и журналиста Андрея Малосолова установила факт унижения достоинства экс-футболиста «Спартака» Луиса Адриано, заявила прокурор Диана Тарасова в суде.

В пятницу в Перовском районном суде города Москвы проходит заседание по делу журналиста Малосолова, который во время матча между «Спартаком» и ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии после стычки Адриано с футболистами армейцев на своей странице в Twitter опубликовал пост, в котором назвал выступавшего тогда за «красно-белых» футболиста «обезьяной».

«Спартак» подал на Малосолова заявление в прокуратуру. Адвокат ответчика Иван Миронов ходатайствовал о прекращении дела.

«Мы не поддерживаем ходатайство со стороны защиты. Проверка была проведена по обращению директора клуба, а на тот момент футболист Адриано являлся футболистом «Спартака». Было установлено, что в представленной распечатке заявления журналиста в Twitter находится унижение игрока «Спартака» Луиса Адриано по расовому признаку, сравнение с животным, как не равным по отношению к другим людям. Проверкой было выяснено, что публикация Малосолова была унизительной. Таким образом, указано унижение достоинства Луиса Адриано. Считаем, что вина обвиняемого доказана полностью», – передает РИА «Новости» заявила прокурор.

Андрей Малосолов – журналист и общественный деятель, футбольный болельщик. Возглавлял пресс-службу Российского футбольного союза (2005–2010 годы), является одним из создателей Всероссийского объединения болельщиков. Также создатель журнала о субкультуре футбольных болельщиков «Русский фан-вестник».

Напомним, 2 июля сообщалось, что Малосолов не будет допущен на домашнюю арену «Спартака» за сообщение в Сети с якобы расистским оскорблением в адрес нападающего «красно-белых» Луиса Адриано.

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