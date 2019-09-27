Собака помогла задержать педофила в Петербурге

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в надругательстве над ребенком в Петербурге благодаря работе служебной собаки Жасмин, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве сообщили, что «благодаря служебной собаке полицейским быстро удалось задержать подозреваемого в сексуальном преступлении в отношении ребенка», передает РИА «Новости».

Так, 26 сентября в полицию Выборгского района поступило сообщение от 35-летней местной жительницы о том, что неизвестный совершил сексуальное преступление в отношении ее девятилетней дочери.

На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа районной полиции.

«При содействии кинолога со служебно-разыскной собакой по кличке Жасмин по горячим следам по подозрению в совершении преступления задержан 27-летний неработающий житель Купчино», – сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»). Подозреваемый задержан.

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