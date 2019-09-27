Методиста школы в Москве уволили за запрет ученикам выходить в туалет

Сотрудницу московской школы №1799 уволили после распоряжения о запрете выхода учеников в туалет во время уроков, сообщила директор учебного заведения Татьяна Сычева.

Сычева заявила, что оснований для введения такого распоряжения нет. Запрет для учеников был введен по личной инициативе методиста школы, передает РИА «Новости» слова директора.

«Ее действия несут неправомочный характер. Она свои должностные полномочия превысила», – отметила директор.

«Сегодня мы с ней трудовые отношения расторгаем. Данное распоряжение отменено еще вчера», – добавила Сычева.

Ранее в социальных сетях появилось распоряжение, согласно которому в целях безопасности обучающихся им запрещено выходить во время уроков из учебного класса. В документе говорилось, что для посещения туалета предназначены перемены. Предполагалось также, что дежурные учителя должны были проверять туалетные комнаты для выявления случаев курения.

Между тем прокуратура Маслянинского района Новосибирской области опротестовала нормативные акты ряда школ райцентра, устанавливающих, что звонок дается только для учителя, и предусматривающих наказания школьникам за «рецидив».

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