Уфимская экс-дознавательница впервые ответила журналистам

В Уфе прошло очередное заседание по делу о групповом изнасиловании дознавательницы. На заседание прибыл отец девушки и она сама. Позже журналисты впервые смогли пообщаться с потерпевшей по телефону.

«Хочу сказать, что ваше предложение меня не интересует. Поэтому я хочу вас огорчить и желаю, чтобы вы мне больше не звонили», – сказала девушка на просьбу журналиста «ГТРК Башкортостан» прокомментировать текущую ситуацию.

При этом адвокаты подсудимых сообщили, что показания экс-дознавательницы и её отца имеют противоречия, однако не раскрыли деталей.

Ранее сообщалась, что бывшая дознавательница устроилась на новую работу.

Напомним, в октябре 2018 года в Уфе 23-летняя дознавательница сообщила в полицию о том, что ее изнасиловали сослуживцы. Позже все подозреваемые были арестованы, вину они не признали, следствие продолжается.