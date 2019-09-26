Польша заявила о спасении от нехватки газа благодаря ограничению доступа Газпрому к Opal

Благодаря ограничению доступа Газпрома к газопроводу Opal Польша убереглась от нехватки газа, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк.

Он заявил, что если бы доступ к Opal не был ограничен, то «по прогнозам Газпрома» юго-восточной Польше не хватило бы газа, передает РИА «Новости».

«Увеличенные объемы газа пошли бы по трубопроводу Nord Stream 1», – сказал он.

Вожняк отметил, что объем газа, на который Газпрому нужно было сократить использование Opal, будет передаваться через Украину и попадет в Польшу. Если бы решение по газопроводу произошло позже, считает Вожняк, это грозило «трагическим по своим последствиям перерывом в поставках газа».

16 сентября сообщалось, что объем транзита газа через Украину вырос после того, как Газпром по решению суда ЕС потерял возможность к бронированию дополнительных мощностей газопровода Opal.