Пьяный российский турист провалился через крышу в баре в Паттайе

Российский турист, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, загадочным образом упал через крышу на кухню бара в городе Паттайа в Таиланде.

Туристом оказался 30-летний Роман Шитов. Он был обнаружен с травмами и царапинами по всему телу на кухне бара. Объяснить, что он делал на крыше, он не смог, так как был слишком пьян, сообщило издание The Nation Thailand.

По информации СМИ, прежде чем упасть под собственным весом сквозь крышу, он кричал по-тайски «не убивайте меня». Хозяйка бара, работавшая на кухне, из-за шума подумала, что ее плита взорвалась. Турист пообещал возместить ущерб.

Ранее турист из России погиб при падении с балкона в Паттайе.