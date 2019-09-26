В Гидрометцентре назвали две приметы, которые работают

Метеорологи проверили известные в России погодные приметы и установили, что можно верить в две из них, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Мы проверили абсолютно все приметы, которые якобы работают. <...> Есть две приметы, которые действительно оправдываются, но они для краткосрочного прогнозирования. Первое – красное солнце во время захода означает, что день завтра будет погожий, а если оно белесое – дожди и непогода. Это действительно так», – цитирует Вильфанда ТАСС.

Он добавил, что окрас солнца зависит от наличия или отсутствия фронтального раздела, который делит воздушные массы и создает оптический эффект.

«Вторая примета: если ласточки или любые другие птички низко летают, то это к дождю. Это так, и объяснение простое – у мошкары намокают крылышки, когда влажность воздуха очень велика, а это перед дождем и бывает, потому ласточки вынуждены снижаться, чтобы питаться», – пояснил Вильфанд.

Он подчеркнул, что остальные приметы не работают. Специалист сказал, что нужно больше доверять метеорологическим прогнозам, чем народным приметам.

Ранее «Гисметео» сообщало, что среднесуточная температура в столице приблизилась к отметке +8 градусов. Также синоптики прогнозируют затяжное похолодание по всей Центральной России.