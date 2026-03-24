Музей в Польше присвоил найденные на свалке украшения
Торги в польском городе Водзислав-Слензский остановили из-за вмешательства историков, местный музей заявил о планах оставить найденные на свалке украшения себе, сообщают СМИ.
Долгожданный аукцион ювелирных изделий и бриллиантов, найденных на свалке в южной Польше, был отменен после того, как музей заявил о планах оставить себе эти лоты, передает Ura.ru со ссылкой на TVP World.
Потенциальная стоимость лотов оценивается в десятки тысяч евро.
Клад обнаружили в 2023 году, и среди находок оказалось золотое кольцо с бриллиантом весом три карата. Эксперты оценили его примерно в два млн рублей, а общая стоимость остальных камней составляет около 200 тыс. рублей.
Суд отводил три года на поиск владельцев, но этот срок истек в середине марта. Директор музея Славомир Кульпа отметил, что экспонаты первой половины XX века бесценны как редкие элементы истории города.
Ранее Институт национальной памяти Польши потребовал снять с торгов на Украине орден убитого офицера.