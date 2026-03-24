В США создали спецотдел для защиты от угроз новых технологий
Госдепартамент США учредил бюро для противодействия угрозам новых технологий
В Соединённых Штатах появилось новое бюро, которому поручено защищать страну от кибератак и технологических угроз со стороны Ирана, Китая и КНДР.
О создании в Госдепартаменте США нового подразделения, отвечающего за противодействие угрозам, связанным с новейшими технологиями, сообщает РИА «Новости».
Как уточняет телеканал ABC News, структура получила название Бюро развивающихся угроз и будет реагировать на вызовы, связанные с кибератаками, использованием искусственного интеллекта и угрозами из космоса.
«Государственный департамент официально учредил новое подразделение, которому поручено предвидеть опасности, связанные с использованием Ираном и другими противниками США передовых технологий, включая искусственный интеллект, и реагировать на них», – говорится в публикации.
Американские дипломаты особо выделяют Иран, Китай, Северную Корею и зарубежные террористические организации среди потенциальных источников подобных угроз. Представитель Госдепартамента Томми Пиготт отметил, что новое бюро займётся не только нынешними вызовами в киберпространстве, космосе и критической инфраструктуре, но и рисками, которые могут появиться в ближайшие десятилетия.
В структуре бюро будет действовать пять управлений: по кибербезопасности, по безопасности критически важной инфраструктуры, по деструктивным технологиям, по космической безопасности и по оценке угроз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США ранее планировал масштабную реорганизацию с созданием бюро по вопросам искусственного интеллекта и космоса.
Американская администрация ранее утвердила правила экспорта полупроводников и технологий в сфере искусственного интеллекта.