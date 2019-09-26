В Ульяновской области открылось производство детских игрушек

Накануне в димитровградском индустриальном парке «Мастер» при участии губернатора Ульяновской области Сергея Морозова был открыт стартовый проект территории опережающего развития «Димитровград»: в городе началось производство игрушек белорусской фабрики «ПП Полесье». О том, почему производители выбрали именно этот регион, газете ВЗГЛЯД рассказал коммерческий директор фирмы Владимир Кивака.

«Важным аргументом в пользу Ульяновской области стало хорошее географическое положение региона, мощная инфраструктура, серьезный транспортный узел», – отметил коммерческий директор белорусской фирмы по производству игрушек «ПП Полесье» Владимир Кивака. По словам представителей компании, «рынок и спрос большой». Пока реализовали первый этап: работает 36 человек, но в перспективе будут созданы рабочие места для трехсот димитровградцев, отметил Кивака.

«Запуск данного производства – важный шаг в развитии территории опережающего развития «Димитровград». Это новые рабочие места и инвестиции в экономику города», – открывая фабрику, подчеркнул губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

«Общий объем вложений в проект составит более 200 млн рублей. Сегодня мы запустили первую очередь, – отметил глава региона. – Для нас важна также суть проекта: производство игрушек для детей – яркая, позитивная тема. Кроме того, радует, что наши партнеры – белорусская компания, это вклад в развитие отношений между странами».

Как пояснили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе администрации Ульяновской области, соглашение об инвестировании в создание нового производства между региональным правительством, областной корпорацией развития и компанией «Полесье» было подписано в феврале прошлого года на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Одним из определяющих факторов стало то, что в Димитровграде сконцентрированы высоквалифицированные кадры, которые связаны с литьем пластмассы, – пояснил Владимир Кивака. «Сейчас продукция находится в стадии сертификации, планируем получить сертификат в течение месяца, – рассказал представитель белорусской фирмы. – Затем начнем усиленный набор персонала. Что касается объемов производства, каждый день мы должны выпускать грузовик продукции. Игрушки будут отправляться во все регионы России и в Казахстан».