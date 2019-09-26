Кравчук назвал разговор Трампа и Зеленского обучающим пособием

Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал публикацию стенограммы разговора украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Кравчук заявил, что «этот разговор – это учебник для обучения», передает портал «Громадське».

«Не только президентов Украины и США, но и для нас с вами. В целом же, учитывая всю ситуацию, которая была на момент этого разговора, президент Украины выглядел неплохо», – добавил он.

По словам экс-президента, необходимо учитывать, что США – первая в мире страна по потенциалу, по влиянию на мировые процессы. Этот вес «имеет силу и давит на президента Украины».

Кравчук отметил также, что, судя по стенограмме, «президент Украины выслушал внимательно, не перебивая, те вопросы, которые поставил президент Трамп».

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с Зеленским.

Напомним, этот разговор стал причиной инициирования процедуры импичмента Трампа в конгрессе США на основании предположений о том, что американский лидер якобы шантажом добивался от Зеленского сотрудничества в проведении расследования против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.

Трамп назвал разговор с Зеленским «звонком ни о чем». Минюст США также не нашел нарушений закона со стороны американского лидера.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о компромате в стенограмме переговоров Зеленского с Трампом.

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