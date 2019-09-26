СК России возбудил дело против ветерана латышского легиона СС

Следственный комитет возбудил уголовное дело против ветерана латышского легиона СС и латвийского политика Висвалдиса Лациса по статье о реабилитации нацизма.

«В 2017 году ветеран Латышского легиона СС Висвалдис Лацис переиздал в городе Риге книгу «Латышский легион в свете истины». Как бывший участник этого легиона, на страницах издания он одобряет и высказывает поддержку карательной активности военнослужащих на оккупированных в период Второй мировой войны территориях Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской и Новгородской областей. Таким образом автор оправдывает военные преступления против мирного населения, совершенные входившими в состав Латышского легиона СС полицейскими батальонами», – сказано в сообщении СК России.

По данным следствия, Лацис хотел «сформировать в обществе представление о непричастности военнослужащих Латышского легиона СС к преступлениям, установленным приговором Международного военного трибунала, чтобы вывести Латышский легион СС из-под ответственности норм трибунала».

В ведомстве напомнили, что в 1943 и 1944 годах на оккупированной территории СССР формирования Латышского легиона СС проводили карательные операции, известные как «Зимнее волшебство» и «Праздник весны».

В результате были уничтожены сотни деревень и тысячи мирных жителей. «В соответствии со ст. 6 Устава Международного Военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси квалифицируются как военные преступления и преступления против человечности», – пояснили в СК.

В начале лета президент Владимир Путин призвал бороться с героизацией нацизма.

Однако позже комитет ПАСЕ отклонил предложенную Россией резолюцию «О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью», которая в том числе предусматривала призыв к противодействию героизации членов «Ваффен СС».

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему отношение властей Латвии к акциям легионеров СС похоже на шизофрению.