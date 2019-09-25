Правительство лишают права увеличивать число чиновников в 2020 году

Правительство России не вправе принимать решения, приводящие к увеличению численности чиновников в 2020 году, говорится в проекте федерального бюджета.

«Правительство РФ не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2020 году численности федеральных государственных служащих, а также работников федеральных органов исполнительной власти и федеральных казенных учреждений, за исключением решений в отношении работников федеральных казенных учреждений, создаваемых правительством РФ в целях реализации мероприятий по поддержке экономики и социальной сферы республики Крым и города федерального значения Севастополя», – сказано в проекте закона, передает РИА «Новости».

Ранее первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко сообщила, что с 2020 года планируется начать реализацию масштабной реформы в сфере госуправления, в результате которой сократится число госслужащих, а зарплата тех, кто под сокращение не попал. увеличится.

Нестеренко отметила, что в России на 10 тыс. населения приходится 163 чиновника – это 3,3% от всех занятых в экономике, при этом только половина из них исполняет властные полномочия, занимая должность госслужащего.

Эксперт РАНХиГС Николай Калмыков в этой связи отмечал, что резерв для сокращения госслужащих в России колоссален – в первую очередь за счет автоматизации и передачи рутинных процессов от человека к различным автоматическим решениям.

При этом в правительстве заявили, что окончательных решений еще не принято, «идет обсуждение разных концепций и подходов к реформированию».

Газета ВЗГЛЯД писала, что мешает сократить армию российских чиновников.