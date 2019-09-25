Скотланд-Ярд не смог найти других пострадавших от «Новичка» в марте 2018 года

Экспертиза проб крови у людей, которые якобы могли в марте 2018 года подвергнуться действию нервно-паралитического вещества «Новичок», не выявила новых пострадавших, заявила пресс-служб Скотленд- Ярда.

«Сотрудники контртеррористического подразделения [Скотленд-Ярда] сегодня, 25 сентября, могут подтвердить, что исследование образцов крови, взятых у небольшого числа людей в марте 2018 года, не выявило следов «Новичка», – передает ТАСС заявление лондонской полиции.

Отмечается, что детективы в прошлом месяце связывались с людьми, чтобы попросить у них разрешения на экспертизу.

«Это было сделано после того, как похожее исследование подтвердило наличие следов нервно-паралитического вещества во взятом в тот же период времени образце крови второго сотрудника полиции графства Уилтшир», – говорится в заявлении.

Напомним, в марте 2018 года Лондон заявил, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были якобы отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». После этого разразился политический скандал между Россией и Британией.

При этом в деле Скрипалей находилось множество нестыковок.