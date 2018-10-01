Блогеры нашли нестыковки в деле Скрипалей

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2 октября, вторник  |  Последнее обновление — 21:05  |  vz.ru
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Крымский мост открывает дорогу бизнесу и конкуренции

Крымский мост снова радует – теперь водителей фур и грузовиковФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Открытие в мае Крымского моста для легковых автомобилей уже принесло полуострову ощутимый экономический эффект. Туристов в этом году тьма. Теперь мостовой переход начал принимать счастливых водителей большегрузов. Сможет ли это событие остановить рост или даже снизить цены на продукты в Крыму, чего ждут многие крымчане и гости? Подробности...
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Почему России не нужно размещать ядерное оружие в Крыму

Эффективность российского ядерного оружия такова, что его вовсе не обязательно размещать в КрымуФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
На Украине в очередной раз заявили о возможном размещении Россией ядерного оружия в Крыму. Это одна из излюбленных украинских страшилок, которую неоднократно опровергали российские власти. При этом подчеркивается: Россия вправе размещать ядерное оружие на любой части своей территории, включая стратегически важный Крым. Почему же Москва этого не делает? Подробности...
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Кто из иерархов РПЦ на Украине согласится предать Москву

Вероятный «патриарх всея Украины» Симеон когда-то служил хранителем резиденции патриарха Алексия в МосквеФото: orthodox.vinnica.ua
Томос Киеву еще не дали, а среди украинских раскольников уже разворачивается схватка за власть в будущей церкви. Без пяти минут «патриархом всея Украины» уже считается митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий), любимец президента Петра Порошенко. Правда, пока Симеон публично от РПЦ не отрекался. Сообщается, что просьбу об автокефалии тайно подписали 10 иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Кто же эти 10 отступников? Подробности...
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Зачем Западу признавать неконституционные итоги плебисцита в Македонии

Македонцы четыре месяца протестовали против самого факта проведения референдума, и им удалось сделать его результаты недействительнымиФото: VALDRIN XHEMAJ/EPA/ТАСС
В Македонии из-за не соответствующей требованиям конституции явки провалился референдум о переименовании страны. Тем не менее США, НАТО и ЕС уже успели расценить итоги плебисцита как успех. Почему Запад так заинтересован в смене государственного наименования Македонии и зачем ему так нужна эта страна в евроатлантических структурах? Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
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Скрипаль был отравлен за работу на русских

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Прежде положение англичан было не очень тяжелым. Мир схарчевал байку про русских ликвидаторов и ввел санкции, как раньше схарчевал байки про Вьетнам, Ирак и Ливию. Удар прилетел, откуда не ждали. И карточный домик рухнул. Подробности...

«Морская блокада России»: Маккейн хотя бы вызывал уважение

Андрей Колесник, Председатель Совета директоров Калининградского морского торгового порта, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
Угрожать торговле энергоносителями на Ближний Восток – в регион, который переполнен энергоносителями? На Ближний Восток Россия поставляет в основном пшеницу (на что, кстати, тоже жалуются американские фермеры). Может быть, американский флот будет блокировать еще и российские сухогрузы с зерном? Подробности...

Советский Союз трагически погиб от убожества

Дометий Завольский, историк-архивист
Чем дальше, тем больше складывается впечатление, что сегодняшние воздыхатели по «красному проекту» – люди отнюдь не большого мира (хоть бы и потерпевшего крушение). Их мир мал и на глазах продолжает съёживаться. Подробности...
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    Что может предложить Сирия туристам из России

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      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
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      Чудовищное землетрясение и цунами в Индонезии унесли сотни жизней

      Более 830 погибших, тысячи зданий превращены в руины, хаос и разрушения. Так выглядит индонезийский остров Сулавеси после более чем 7-балльного землетрясения, вызвавшего цунами с волнами до пяти метров в высоту
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Вы посещали Крым после его воссоединения с Россией в 2014 году?

          Блогеры нашли нестыковки в деле Скрипалей

             2 октября 2018, 19:27
          Фото: wsbuzz.com/Global Look Press
          Текст: Виктория Федотова

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          Российские блогеры отреагировали на книгу «Дело Скрипаля» журналиста Би-би-си Марка Урбана, который назвал бывшего полковник ГРУ Сергея Скрипаля «наглым русским националистом», поддерживающим воссоединение Крыма с Россией.

          Британский журналист раскритиковал Скрипаля за поддержку действий президента России, в то время как он «сидит в доме, купленном МИ-6». Особое возмущение вызвало неверие Скрипаля в то, что его отравили российские спецсслужбы.

          Российские блогеры обсудили новые подробности, открывшиеся в «деле Скрипалей», и объяснили многие вещи, которые, на первый взгляд, кажутся не состыковками.

          «Вообще все эти новые подробности про Скрипаля - это прямо «нарочно не придумаешь». Предатель, работающий на британскую разведку после осуждения и обмена, живя в Англии, становится русским националистом, который смотрит Первый канал, приветствует присоединение Крыма и топит за Путина. Ну то есть это готовый сюжет, по сравнению с которым сюжет про какого-нибудь Калоева кажется совершенно лишенным драматургии. И теперь понятно, почему Скрипаля не показывают! Потому что такого Скрипаля НЕЛЬЗЯ показывать! И ведь теперь английским политикам надо будет всё это как-то интерпретировать. Вовремя, вовремя соскочил Борис Джонсон. А ведь говорил вам депутат Слуцкий: «Дело Скрипалей – крупнейшая антироссийская провокация и настоящая политическая афера западных стран», – отметил Telegram-канале kononenkome блогер Максим Кононенко.

          Авторы канала 338 назвали Скрипаля предателем, и объяснили, очему он выступает с пророссийской позиции.

          «Стандартная ситуация для предателей. После переезда все думают что будут там местными звездами, но обычно им дают скромный дом и пенсию в 600 бачей. И тут приходит понимание того что к тебе и тут у всех отношение не как к герою, а тоже как к предателю. У людей кстати это нормальная тема. Разведчики и контра воспринимают друг друга как равных соперников и относятся друг к другу с уважением. А к предателям относятся везде одинаково. И тут у Скрипаля умирает жена. И остается он один на чужбине, в доме с креслом и котом, в чужой стране. Без друзей, без ярких и теплых вечером с друзьями или бывшими кураторами, старик. У Скрипаля есть единственное окошечко в мир где он что-то знает, любит и понимает. И это коношечко в рамке с логотипом компании Philips и первым каналом. Очень часто у предателей после такого приходит решение вернуться и сесть в тюрьму или раскаяться, или выйти в окно или петлю», – отметили авторы.

          «Статья The Guardian ценна тем, что объясняет, почему британское правительство держит Сергея Скрипаля неизвестно где и не позволяет ему встретиться с русским консулом. Оказывается, полковник Скрипаль не верит, что его пыталось отравить российское правительство. Но тогда неизбежен вопрос: а не удерживают ли британские спецслужбы Скрипалей против их воли? Не в заключении ли они?» – спрашивают авторы канала Мюсли вслух.

          «Скрипаль - это не британский пенсионер же. Смотрите, ок, его вербуют в начале 00х. Он за деньги продает наши оборонные данные, потом попадается, признает вину, сидит 5 лет. Помилование, отъезд в Англию. Скрипалю за 60. Есть дом, пенсия, машина, те самые деньги. Но он с маниакальным совершенно упорством продолжает работать уже на чужие разведки, разоблачая все новых наших агентов. В России у него при этом живут дети. И этот маньяк-русофоб параллельно смотрит Первый канал и поддерживает присоединение Крыма, одновременно делая без всякой финансовой нужды и с опасностью для детей все, чтобы положение России еще ухудшить», – написала журналистка Екатерина Винокурова в своем Telegram-канале Ekvinokurova.

          Напомним, Урбан написал, что Скрипаль дважды передавал Лондону информацию при помощи невидимых чернил в книгах.  Кроме того, стало известно, что он работал на разведслужбы четырех стран НАТО.

          Напомним, в марте 2018 года Лондон сообщал, что Скрипаль и его дочь были якобы отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок».


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