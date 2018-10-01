Блогеры нашли нестыковки в деле Скрипалей

Российские блогеры отреагировали на книгу «Дело Скрипаля» журналиста Би-би-си Марка Урбана, который назвал бывшего полковник ГРУ Сергея Скрипаля «наглым русским националистом», поддерживающим воссоединение Крыма с Россией.

Британский журналист раскритиковал Скрипаля за поддержку действий президента России, в то время как он «сидит в доме, купленном МИ-6». Особое возмущение вызвало неверие Скрипаля в то, что его отравили российские спецсслужбы.

Российские блогеры обсудили новые подробности, открывшиеся в «деле Скрипалей», и объяснили многие вещи, которые, на первый взгляд, кажутся не состыковками.

«Вообще все эти новые подробности про Скрипаля - это прямо «нарочно не придумаешь». Предатель, работающий на британскую разведку после осуждения и обмена, живя в Англии, становится русским националистом, который смотрит Первый канал, приветствует присоединение Крыма и топит за Путина. Ну то есть это готовый сюжет, по сравнению с которым сюжет про какого-нибудь Калоева кажется совершенно лишенным драматургии. И теперь понятно, почему Скрипаля не показывают! Потому что такого Скрипаля НЕЛЬЗЯ показывать! И ведь теперь английским политикам надо будет всё это как-то интерпретировать. Вовремя, вовремя соскочил Борис Джонсон. А ведь говорил вам депутат Слуцкий: «Дело Скрипалей – крупнейшая антироссийская провокация и настоящая политическая афера западных стран», – отметил Telegram-канале kononenkome блогер Максим Кононенко.

Авторы канала 338 назвали Скрипаля предателем, и объяснили, очему он выступает с пророссийской позиции.

«Стандартная ситуация для предателей. После переезда все думают что будут там местными звездами, но обычно им дают скромный дом и пенсию в 600 бачей. И тут приходит понимание того что к тебе и тут у всех отношение не как к герою, а тоже как к предателю. У людей кстати это нормальная тема. Разведчики и контра воспринимают друг друга как равных соперников и относятся друг к другу с уважением. А к предателям относятся везде одинаково. И тут у Скрипаля умирает жена. И остается он один на чужбине, в доме с креслом и котом, в чужой стране. Без друзей, без ярких и теплых вечером с друзьями или бывшими кураторами, старик. У Скрипаля есть единственное окошечко в мир где он что-то знает, любит и понимает. И это коношечко в рамке с логотипом компании Philips и первым каналом. Очень часто у предателей после такого приходит решение вернуться и сесть в тюрьму или раскаяться, или выйти в окно или петлю», – отметили авторы.

«Статья The Guardian ценна тем, что объясняет, почему британское правительство держит Сергея Скрипаля неизвестно где и не позволяет ему встретиться с русским консулом. Оказывается, полковник Скрипаль не верит, что его пыталось отравить российское правительство. Но тогда неизбежен вопрос: а не удерживают ли британские спецслужбы Скрипалей против их воли? Не в заключении ли они?» – спрашивают авторы канала Мюсли вслух.

«Скрипаль - это не британский пенсионер же. Смотрите, ок, его вербуют в начале 00х. Он за деньги продает наши оборонные данные, потом попадается, признает вину, сидит 5 лет. Помилование, отъезд в Англию. Скрипалю за 60. Есть дом, пенсия, машина, те самые деньги. Но он с маниакальным совершенно упорством продолжает работать уже на чужие разведки, разоблачая все новых наших агентов. В России у него при этом живут дети. И этот маньяк-русофоб параллельно смотрит Первый канал и поддерживает присоединение Крыма, одновременно делая без всякой финансовой нужды и с опасностью для детей все, чтобы положение России еще ухудшить», – написала журналистка Екатерина Винокурова в своем Telegram-канале Ekvinokurova.

Напомним, Урбан написал, что Скрипаль дважды передавал Лондону информацию при помощи невидимых чернил в книгах. Кроме того, стало известно, что он работал на разведслужбы четырех стран НАТО.

Напомним, в марте 2018 года Лондон сообщал, что Скрипаль и его дочь были якобы отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок».