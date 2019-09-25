Венгрия анонсировала визит Путина

Сотрудничество в сфере экономики и энергетики будет обсуждаться в ходе визита президента России Владимира Путина в Венгрию, который планируется 30 октября, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Конечно, я планирую встретиться (в Нью-Йорке – прим. ВЗГЛЯД) с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Основной темой встречи станет подготовка визита президента России Владимира Путина в Будапешт 30 октября», – передает ТАСС слова Сийярто на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, в понедельник председатель национального собрания Венгрии Ласло Кевер заявил, что доверительные отношения между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном вызывают необоснованную критику в Евросоюзе.

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