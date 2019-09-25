В России предложили ограничить авиаперевозки икры в багаже

В Росрыболовстве предложили ввести ограничение на провоз красной икры в самолетах. В ведомстве считают, что в данный момент и пассажиры, и экипажи пользуются отсутствием контроля.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил ограничить авиаперевозки красной икры в личном багаже – граждане смогут провозить без сопроводительных документов не больше 10 кг продукта, передает РБК.

Соответствующее предложение Шестаков озвучил на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

По его словам, в данный момент основная проблема, связанная с незаконным оборотом лососевой икры, – «практика использования физическими лицами, причем не только пассажирами, но в основном командами – бортпроводниками, пилотами – багажных мест при авиаперевозках в багаже искры лососевых партиями более 25 кг».

Такие крупные партии предназначены для дальнейшей перепродажи, но при этом не проходят ветеринарный контроль, не имеют документов, подтверждающих качество и безопасность, и, как правило, имеют нелегальное происхождение.

Таким образом, эта возможность позволяет реализовывать браконьерскую продукцию.

«По разным оценкам, объем таких перевозок составляет более 200 т», – указал он.

В ведомстве считают, что необходимо поручить Минсельхозу вместе с Россельхознадзором, Росрыболовством и другими заинтересованными ведомствами подготовить проекты нормативных актов, которые предусматривают наличие ветеринарных документов при транспортировке икры лососевых.

«Мы такой же проект разрабатываем для всей рыбной продукции, чтобы под видом любительского рыболовства не развивалось браконьерство, и полагаем, что объем, разрешенный гражданам к перевозке без сопроводительных документов, нужно определить в объеме до 10 кг без сопроводительных документов», – добавил глава Росрыболовства.

Предложение ведомства поддержали власти Камчатки – региона, где добывается основной объем лососевых.

Однако объемы красной икры, разрешенной для перевозки пассажирами в багаже для личного пользования, следует увеличить, заявил на заседании госкомиссии вице-губернатор Камчатского края Дмитрий Латышев.

«Илья Васильевич обозначил норму в 10 кг, но мы предлагаем ее увеличить до 32 кг включительно без сопроводительных документов», – сказал он.

Ранее Роскачество дало совет по выбору красной рыбы и икры.