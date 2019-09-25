В Донецке произошел крупный пожар

Крупный пожар произошел в Куйбышевском районе на западе Донецка, сообщил глава районной администрации Иван Адамец.

«Сегодня утром в районе произошел пожар. К сожалению, причины неизвестны, мы сейчас выезжаем на место для их установления», – цитирует его «Донецкое агентство новостей».

По словам очевидцев, над городом образовался столб дыма, взрываются боеприпасы на складах. По предварительной информации, пожар продолжается.

В свою очередь в управлении народной милиции ДНР сообщили, что на месте пожара несколько часов продолжается интенсивный обстрел.

«Продолжающийся обстрел Куйбышевского района Донецка не позволяет экстренным службам республики подъехать к поврежденным объектам гражданской инфраструктуры», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли из тяжелых артиллерийских орудий жилой район населенного пункта Лозовое на западных окраинах Донецка.