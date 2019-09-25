Украинские силовики обстреляли окраину Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из тяжелых артиллерийских орудий окраину Донецка, сообщило управление народной милиции ДНР.

По данным ведомства, в 6.50 мск военнослужащие 28-й бригады ВСУ «открыли огонь из 152-миллиметровой и 122-миллиметровой артиллерии по жилому району населенного пункта Лозовое на западных окраинах Донецка», передает ТАСС.

Отмечается, что всего было выпущено более 50 снарядов, в результате чего население было вынуждено укрыться в подвалах.

Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется.

Ранее ДНР обвинила Киев в минировании дороги к участку разведения сил в Петровском.

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