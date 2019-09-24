Новак заявил об исключительном праве Газпрома на транзит газа через Украину

Только Газпром может поставлять газ на Украину, так как он является единым экспортерам российского газа. Так министр энергетики Александр Новак прокомментировал принимаемое Украиной новое законодательство, которое позволяет допускать к трубе других участников.

«У нас единый экспортер, никаких изменений тут нет и планов таких нет <...> А если украинское законодательство предусматривает (допуск) еще кого-то к (трубе), то это надо у них спросить», – приводит его слова ТАСС.

Минэнерго России по-прежнему выступает за полное снятие финансовых претензий со стороны Украины к России в качестве условия достижения договоренностей между странами по газу, отметил глава ведомства.

«Нулевой вариант – это отсутствие взаимных претензий, окончательное с точки зрения финансовых (требований)», – сказал он. Новак отметил, что для России принципиальны закупки газа напрямую из Украины. «От этого зависит загрузка ГТС, объемы транзита», – уточнил Новак.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в вопросе по поводу заключения нового контракта между «Нафтогазом» и Газпромом по транзиту газа в Европу.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД