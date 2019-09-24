Гаспарян раскритиковал письмо в поддержку фигурантов «московского дела»

Писатель и журналист Армен Гаспарян выступил с критикой письма актеров и режиссеров в поддержку фигурантов «московского дела» - участников массовых беспорядков в Москве, адресованного премьеру Дмитрию Медведеву.

«Хочется отметить следующее: Иван Подкопаев – распылил газ в гражданских и сотрудников полиции. Признал вину. Евгений Коваленко – бросил мусорный бак в сотрудников полиции. Признал вину еще до возбуждения уголовного дела. Данил Беглец – толкнул сотрудника полиции. Признал вину. Валерий Костенок – бросал бутылки в сотрудников полиции. Признал вину», – написал он в своем Telegram.

Он заметил, что все факты зафиксированы на видео, широко освещены в Сети. Также, отметил Гаспарян, «политзаключенным» называют блогера Синицу, «который угрожал изнасилованием и убийством детям».

«Вопрос: почему в правовом государстве эти люди до сих пор получают государственную поддержку на свои проекты, если прямо призывают оправдать тех, кто это государство разрушает? При этом оправдать людей, чья вина доказана и признана обвиняемыми. А если бы газ распылили в них самих, а не в сотрудников Росгвардии и проходящих мимо граждан, они тоже бы подписались?» – написал Гаспарян.

Член Общественной палаты России, директор Института проблем демократии Максим Григорьев в свою очередь выразил мнение, что артистов зачастую используют «втемную», примерно, как школьников на митингах, которые не понимают, зачем они выходят, сообщает «Газета.ru».

«К тому же, представители более старшего поколения, видимо, вспоминают времена, когда при Советском союзе также выступали в поддержку кого-либо, и чувствуют себя молодыми. Также среди подписантов есть известные медиа-деятели, которые подписали данное письмо, судя по всему, по просьбе знакомых и коллег, не совсем понимая, о чем идет речь – поскольку часть людей, в пользу кого они высказывались, сами признали вину», – сказал он.

Он заметил, что вина зафиксирована в материалах правоохранительных органов, с юридической точки зрения «здесь вообще не может быть никаких вопросов».

«Касательно самих же митингов – мы лично ходили и просили протестующих назвать депутатов по их округам, за которых они «не могли проголосовать» – и подавляющее большинство не смогло их указать. Даже и местных, москвичей. Хотя конечно на тех митингах было и очень много приезжих из других регионов», – заявил Григорьев.

Он добавил, что только что прилетел из Парижа.

«Я не мог не видеть всего, что происходило на Елисейских полях, как жестко себя вели полицейские против демонстрантов, какие силы были у них задействованы. Например, у их правоохранительных органов, в отличие от наших, работающих на митингах, были пистолеты и автоматы, водометные машины. Как только в поле их зрения появлялась любая небольшая группа митингующих – 15-20 человек, которая, по мнению полиции, могла создать сложности, туда сразу летели гранаты со слезоточивым газом», – сказал он.

По его словам, префект VIII округа Парижа вообще объявил, что весь центр закрыт для манифестаций.

«Он это сделал абсолютно в соответствии с законом, и практически ни у кого из парижан не возникало даже капли сомнений по поводу легитимности этой ограничительной меры. У нас же в России правоохранители действуют максимально мягко, в течение получаса после начала митингов присутствующих предупреждают о его незаконности», – отметил Григорьев.

Ранее РБК сообщило, что группа актеров и режиссеров направила письмо на имя Дмитрия Медведева с просьбой освободить фигурантов «московского дела». Среди подписавших письмо – режиссеры Андрей Звягинцев, Любовь Аркус, Авдотья Смирнова, Владимир Мирзоев, актеры Ксения Раппопорт, Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова, Константин Хабенский, Максим Виторган, Анатолий Белый, писатель Людмила Улицкая и другие.