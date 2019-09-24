Суд перенес заседание по вопросу освобождения друга Кокорина и Мамаева по УДО

Рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, которого вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым осудили после двух драк в центре Москвы, перенесено. Решение о переносе заседания принял судья Клинцовского городского суда Брянской области.

«Решение не принято. Заседание перенесено на 1 октября», об этом сообщила «Интерфакс» пресс-секретарь брянского областного суда Галина Кубекина.

Протасовицкий должен отбывать наказание до 13 ноября 2019 года, ходатайство о его освобождении по УДО поступило в суд 12 августа. Ранее сообщалось, что Клинцовский городской суд Брянской области рассмотрит ходатайство на выездном заседании в исправительной колонии.

Александр Кокорин и Павел Мамаев 17 сентября вышли из колонии по УДО.