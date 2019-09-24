Производитель купленного Путиным мороженого построит цех на экспорт

Краснодарская компания «Кореновский молочно-консервный комбинат», чье мороженое «Коровка из Кореновки» на авиасалонах МАКС дважды покупал президент Владимир Путин, построит цех для выпуска мороженого на экспорт. Об этом рассказал вице-губернатор региона Андрей Коробка.

По его словам, высоких результатов достигают те предприятия, которые с самого начала ориентируются на глобальный рынок, сообщает «Интерфакс».

Коробка отметил, что Кубань к 2024 году должна нарастить объем экспорта до 3,8 млрд долларов в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» было создано в 2002 году и сейчас является одним из крупнейших производителей молочной продукции, в том числе мороженого, на Кубани.

Напомним, на авиасалоне МАКС в Подмосковье Путин угостил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и членов турецкой делегации российским мороженым.