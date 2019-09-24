Лавров собрался с трибуны ГА ООН ответить на отказ россиянам в визах

Глава МИД Сергей Лавров собрался включить в свое выступление на Генассамблее ООН тему отказа в визах некоторым представителям российской делегации, сообщил председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

«Я разговаривал сегодня в аэропорту с Сергеем Викторовичем (Лавровым). Он сказал, что обязательно эта тема найдет свое отражение в его выступлении с трибуны ООН», – передает слова Косачева РИА «Новости».

Он добавил, что Россия примет ответные меры на отказ части российской делегации в американских визах, из-за чего они не смогли принять участие в Генассамблее ООН.

«Ответные меры последуют обязательно, они будут чувствительными и болезненными», – заявил сенатор.

Меры уже прорабатываются, заявил Косачев.

Визы в США не смогли получить 10 человек из российской делегации. Москва выразила Вашингтону протест, Кремль пообещал жесткую ответную реакцию.

Официальный представитель МИД России указала, что все документы на визы были поданы вовремя.

Также визы не получили некоторые члены иранской делегации.