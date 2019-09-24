Московская биржа открылась ростом

Индекс Мосбиржи на открытии торгов 24 сентября поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,09% и составил 2787,82 пункта.

РТС вырос на 0,16% и достиг отметки 1375,69 пункта, передает ТАСС со ссылкой на данные Московской биржи.