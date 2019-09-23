Арестованы члены террористической организации в Югре

Суд Ханты-Мансийска арестовал трех задержанных по делу об участии в террористической организации, заявила помощник председателя суда Юлия Барычева.

«Суд избрал в отношении каждого из них заключение под стражу сроком на два месяца. В отношении двоих фигурантов решение было принято 20 сентября, еще одному мера пресечения была избрана 21 сентября», – передает ТАСС слова Барычевой.

В региональном СК рассказали, что трое жителей Нижневартовска были задержаны по подозрению в участии в террористической организации. Один из них в момент задержания находился в Татарстане. Во время обысков у них обнаружили оружие, наркотики, экстремистскую символику и литературу. По данным следствия, задержанные подозреваются в вербовке новых сторонников в запрещенную в России террористическую организацию ИГ* в Нижневартовске.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической», «Незаконное приобретение и хранение наркотиков» и ч «Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия». Все дела будут соединены в одном производстве.

Напомним, 17 сентября начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД генерал-майор полиции Олег Ильиных заявил, что сотрудники ФСБ и МВД в 2019 году выявили ячейки террористов в 17 регионах страны.